El frío todavía no tiene una fecha concreta de llegada a España, pero las previsiones meteorológicas apuntan a un otoño con temperaturas más altas de lo habitual y con posibles descensos puntuales en algunas zonas del país.

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Con la llegada de octubre, muchos ciudadanos empiezan a preguntarse cuándo bajarán realmente las temperaturas y cuándo será necesario sacar la ropa de abrigo o encender la calefacción. Sin embargo, las previsiones meteorológicas no permiten conocer con meses de antelación un día exacto para la llegada del frío generalizado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala en su predicción estacional que para el trimestre octubre-noviembre-diciembre existe una probabilidad elevada de que las temperaturas se sitúen por encima de los valores normales en la mayor parte de España.

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Esto no significa que no vaya a haber frío durante el otoño. Una estación con temperaturas medias superiores a lo habitual puede incluir entradas de aire frío, bajadas bruscas de temperatura, primeras heladas e incluso episodios invernales puntuales.

¿Cuándo se esperan las primeras bajadas importantes?

La llegada del frío dependerá de la evolución de las masas de aire, la posición de los anticiclones y la entrada de borrascas atlánticas o masas frías procedentes del norte de Europa.

Durante los primeros días de octubre, las previsiones apuntan a una situación variable, con lluvias en distintas zonas del país y cambios térmicos, pero sin una señal de un desplome generalizado y permanente de las temperaturas.

Los descensos más acusados suelen producirse primero en zonas del interior y áreas montañosas, donde las temperaturas nocturnas pueden bajar con mayor rapidez. Las zonas de montaña y algunos puntos del norte peninsular son habitualmente las primeras en registrar heladas cuando avanza el otoño.

Las zonas donde llegará antes el frío

Aunque no puede establecerse una fecha concreta, los primeros descensos importantes suelen notarse antes en:

Pirineos y principales sistemas montañosos.

Zonas altas de Castilla y León.

Áreas interiores de la Península.

Cordilleras del norte peninsular.

En cambio, las zonas costeras mediterráneas, el sur peninsular y Canarias suelen mantener temperaturas más suaves durante más tiempo debido a la influencia marítima.

¿Cómo será el invierno 2026-2027?

A fecha actual, las predicciones disponibles no permiten determinar con suficiente precisión cómo será todo el invierno. La información oficial disponible se centra principalmente en el trimestre octubre-diciembre y no permite anticipar con fiabilidad si enero o febrero serán más fríos o cálidos de lo normal.

La tendencia prevista para el inicio de la temporada apunta a un periodo más cálido de lo habitual, aunque esto no elimina la posibilidad de episodios fríos durante el otoño y el invierno.

Por tanto, la llegada del frío dependerá de la evolución meteorológica de las próximas semanas. Los expertos recomiendan consultar las predicciones a corto y medio plazo, ya que son las que permiten identificar con mayor precisión la llegada de masas de aire frío y cambios importantes de temperatura.