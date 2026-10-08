Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

Sigue en directo el sorteo de Lotería Nacional. En cuanto se celebre, aquí tendrás los números premiados y las cuantías.

🎟️ Comprueba tu décimo de la Lotería Nacional con la lista oficial

¿A qué hora es el sorteo de Lotería Nacional hoy?

El sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre, está previsto a las 21:00 (hora peninsular, la misma que en Ceuta). Lotería Nacional se sortea los jueves y sábados.

Dónde seguir el sorteo

En esta misma página: la actualizamos con la combinación ganadora en cuanto salen las bolas y, después, con el reparto de premios.

Cómo comprobar tu décimo de Lotería Nacional

Compara tu décimo con los números premiados de esta página. Mira también las terminaciones: si la última cifra de tu décimo coincide con la del primer premio, recuperas lo jugado (reintegro).

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el décimo en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a la Lotería Nacional y cuánto cuesta

Cada billete tiene un número de cinco cifras y se divide en diez décimos. En el sorteo se extraen el primer y el segundo premio y el resto de números premiados; también tienen premio las aproximaciones, las centenas y las terminaciones de los números premiados. Se sortea los jueves y los sábados. El décimo del jueves cuesta 3 euros y el del sábado, normalmente 6 euros; los sorteos especiales tienen otro precio.

Categorías de premios

Primer premio

Segundo premio

Aproximaciones al primer y al segundo premio

Centenas y terminaciones de los premios mayores

Reintegro: última cifra del primer premio y extracciones especiales

Último resultado de la Lotería Nacional (sábado 3 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el sábado 3 de octubre, el primer premio fue para el número 15024 y el segundo, para el 55670. Los reintegros fueron 0, 4, 8.

Próximo sorteo de Lotería Nacional

El próximo sorteo de Lotería Nacional es el sábado 10 de octubre, a las 13:00. Todos los resultados están en Lotería Nacional: últimos resultados.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.