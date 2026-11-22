La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 23 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 21 y el 22 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 23

Los 14 signos: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, X, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Pleno al 15: 1-1.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Alavés-Deportivo 3-1 1 2 Rayo Vallecano-Valencia 0-1 2 3 Real Madrid-Celta 2-1 1 4 Barcelona-Villarreal 3-2 1 5 Racing Santander-Real Sociedad 3-2 1 6 Osasuna-Málaga 1-0 1 7 Getafe-At. Madrid 0-3 2 8 Tenerife-Mallorca 0-0 X 9 Sporting-Las Palmas 0-2 2 10 Girona-Eibar 2-1 1 11 Eibar-At. Madrid (femenino) 1-3 2 12 Granada-Real Madrid (femenino) 1-5 2 13 Real Sociedad-Sevilla (femenino) 1-0 1 14 Tenerife-Madrid Cff (femenino) 0-3 2 15 Pleno al 15 · Sevilla-Betis 1-1 1-1

Premios de la jornada 23

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 30 14.696,74 € 1ª (14 Aciertos) 152 3.095,06 € 2ª (13 Aciertos) 3.105 71,02 € 3ª (12 Aciertos) 28.917 7,63 € 4ª (11 Aciertos) 148.971 1,48 € 5ª (10 Aciertos) 455.229 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 23 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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