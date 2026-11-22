La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 23 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 21 y el 22 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 23
Los 14 signos: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, X, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Pleno al 15: 1-1.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Alavés-Deportivo
|3-1
|1
|2
|Rayo Vallecano-Valencia
|0-1
|2
|3
|Real Madrid-Celta
|2-1
|1
|4
|Barcelona-Villarreal
|3-2
|1
|5
|Racing Santander-Real Sociedad
|3-2
|1
|6
|Osasuna-Málaga
|1-0
|1
|7
|Getafe-At. Madrid
|0-3
|2
|8
|Tenerife-Mallorca
|0-0
|X
|9
|Sporting-Las Palmas
|0-2
|2
|10
|Girona-Eibar
|2-1
|1
|11
|Eibar-At. Madrid (femenino)
|1-3
|2
|12
|Granada-Real Madrid (femenino)
|1-5
|2
|13
|Real Sociedad-Sevilla (femenino)
|1-0
|1
|14
|Tenerife-Madrid Cff (femenino)
|0-3
|2
|15
|Pleno al 15 · Sevilla-Betis
|1-1
|1-1
Premios de la jornada 23
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|30
|14.696,74 €
|1ª (14 Aciertos)
|152
|3.095,06 €
|2ª (13 Aciertos)
|3.105
|71,02 €
|3ª (12 Aciertos)
|28.917
|7,63 €
|4ª (11 Aciertos)
|148.971
|1,48 €
|5ª (10 Aciertos)
|455.229
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 23 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.