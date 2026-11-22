Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 22 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
09 · 13 · 16 · 19 · 45
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Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
03 · 04 · 12 · 20 · 26 · 36
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Complementario: 01
Reintegro: 5
Noticia del sorteo: Bonoloto del 22 de noviembre: combinación ganadora y premios
Lototurf
14 · 16 · 19 · 22 · 28 · 30
Reintegro: 6
Caballo ganador: 2
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
95519. Serie 054. Reintegros 9
Noticia del sorteo: Sueldazo de la ONCE hoy, 22 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
17 de noviembre de 1954 · número de la suerte 06
Super 11
02, 03, 09, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 51, 59, 66, 70, 73, 79, 83. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
517. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.