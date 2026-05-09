La Lotería Nacional celebra este sábado 9 de mayo de 2026 un nuevo sorteo ordinario, una de las citas más tradicionales de Loterías y Apuestas del Estado. Miles de jugadores están pendientes de comprobar si su décimo ha resultado premiado con el primer premio, el segundo premio, aproximaciones, terminaciones o reintegros.

El sorteo de los sábados mantiene un gran seguimiento entre los participantes, ya que ofrece premios destacados por décimo y permite comprobar de forma sencilla los números agraciados. El sorteo de la Lotería Nacional del sábado 9 de mayo figura en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado con 600.000 euros al número en el primer premio a la serie.

Resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

El resultado de la Lotería Nacional del sábado 9 de mayo de 2026 es:

Primer premio: XXXXX

Segundo premio: XXXXX

Reintegros: X, X y X

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Premios principales de la Lotería Nacional

En los sorteos ordinarios de los sábados, la Lotería Nacional reparte premios por número completo, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. El primer premio es el más esperado por los jugadores, aunque también hay múltiples opciones de recuperar parte del importe jugado o conseguir premios menores.

El funcionamiento del sorteo permite que un mismo número pueda estar vendido en varias administraciones de lotería repartidas por España, por lo que el premio puede quedar distribuido entre distintas localidades.

Cómo comprobar si un décimo ha sido premiado

Para comprobar un décimo de la Lotería Nacional hay que revisar el número completo y también las terminaciones. No solo resultan premiados los números que coinciden exactamente con el primer o segundo premio, sino también los décimos que coinciden con determinadas cifras finales o con los reintegros.

Lo recomendable es conservar siempre el décimo en buen estado hasta comprobar la lista oficial de premios. La única información válida es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

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Dónde consultar el resultado oficial

El resultado de la Lotería Nacional puede consultarse en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en puntos de venta oficiales. Los resultados publicados por otros medios deben considerarse informativos hasta la confirmación de la lista oficial.

Próximo sorteo de la Lotería Nacional

Tras el sorteo de este sábado 9 de mayo, la Lotería Nacional continuará con su calendario habitual de sorteos semanales, con sorteos ordinarios y extraordinarios según la programación oficial.