El presidente del Gobierno y Tedros Adhanom viajan esta tarde a Tenerife para supervisar el operativo del buque ‘MV Hondius’, que llegará a la costa canaria en la madrugada del domingo.

MADRID – La crisis del hantavirus escala a nivel internacional con la visita oficial del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo recibirá este sábado a las 16:00 horas en el Complejo de la Moncloa para abordar de forma urgente la situación del buque MV Hondius.

Supervisión directa en Tenerife

Tras el encuentro en Madrid, Sánchez y Adhanom se desplazarán a Tenerife acompañados por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El objetivo es coordinar sobre el terreno el complejo operativo desplegado en el puerto de Granadilla, donde se ha habilitado un puesto de mando avanzado.

Se espera que el crucero se posicione frente a la costa tinerfeña entre las 3:00 y las 5:00 horas de la madrugada del domingo, momento en el que comenzarán las maniobras de desembarco bajo estrictos protocolos de biocontención.

Datos clave del operativo

El operativo gestionará la situación de las 144 personas que permanecen a bordo del navío. Las medidas confirmadas por el Ejecutivo son las siguientes:

Punto de llegada: Puerto de Granadilla, Tenerife.

Puerto de Granadilla, Tenerife. Pasajeros afectados: 144 personas (incluyendo 14 ciudadanos españoles).

144 personas (incluyendo 14 ciudadanos españoles). Protocolo de cuarentena: Todos los ocupantes del buque serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, donde cumplirán el periodo de aislamiento preventivo.

Un desafío epidemiológico

La presencia del director de la OMS subraya la gravedad del brote detectado en el crucero, que ya ha causado víctimas mortales y mantiene en alerta a varios puntos de España, como Alicante. El Gobierno ha destacado que la prioridad absoluta es la seguridad sanitaria tanto de los pasajeros como del personal que participará en el desembarco y posterior traslado a la capital.

Desde el puesto de mando en Tenerife, las autoridades seguirán minuto a minuto la evolución de la llegada del buque para asegurar que no existan riesgos de propagación del virus durante la operación de evacuación.