La mujer, de 32 años, permanece aislada en el Hospital de San Juan mientras se esperan los resultados del Centro Nacional de Microbiología, previstos para las próximas 24 a 48 horas.

ALICANTE – La Conselleria de Sanidad ha remitido durante la madrugada de este sábado al Centro Nacional de Microbiología las muestras biológicas de la paciente ingresada en Alicante con síntomas compatibles con el hantavirus. La mujer se encontraba bajo vigilancia epidemiológica tras haber compartido vuelo con una de las víctimas fallecidas a causa del brote detectado en un crucero.

Estado de la paciente y medidas de aislamiento

La paciente, que presenta sintomatología respiratoria leve (principalmente tos), ingresó el pasado viernes en el Hospital San Juan de Alicante. El traslado desde su domicilio se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en una ambulancia especializada.

Actualmente, se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa, siguiendo un circuito de seguridad diseñado para evitar el contacto con otros pacientes y profesionales sanitarios.

Cronología y próximos pasos

Sábado, 03:00 h: Registro de entrada de la muestra en el Centro Nacional de Microbiología.

Registro de entrada de la muestra en el Centro Nacional de Microbiología. Próximas 24-48 horas: Se esperan los resultados de la primera PCR.

Se esperan los resultados de la primera PCR. Protocolo de confirmación: Según las directrices del Ministerio de Sanidad, si la primera prueba resulta negativa, se realizará una segunda PCR 24 horas después para confirmar el resultado.

Escenarios posibles tras el diagnóstico

Dependiendo de los resultados de los análisis, Sanidad ha previsto dos vías de actuación:

Resultado PCR Acción Inmediata Destino de Traslado Positivo Evacuación de emergencia Unidad de Alto Nivel del Hospital La Fe (Valencia) Negativo (x2) Considerada contacto en cuarentena Hospital Gómez Ulla (Madrid)

Origen de la alerta

La paciente fue localizada gracias al Sistema Europeo de Alertas, tras confirmarse que viajaba en el mismo avión del que fue evacuada la mujer que se convirtió en la segunda víctima mortal del brote iniciado en un crucero.

La Conselleria de Sanidad ha reiterado que todos los recursos necesarios están movilizados para garantizar la vigilancia epidemiológica y la seguridad de la población. Se espera un nuevo comunicado oficial en cuanto se disponga de los resultados microbiológicos.