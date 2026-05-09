El Estadio Alfonso Murube fue testigo este sábado de un duelo vibrante, accidentado y cargado de tensión donde la AD Ceuta y el CD Castellón empataron 1-1. En un partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion, el equipo «caballa» demostró por qué su estadio sigue siendo un muro infranqueable, gracias a las intervenciones milagrosas de su portero y a la puntería desde los once metros.

Resumen del partido

La primera mitad fue un ejercicio de «prueba y error» con defensas muy adelantadas y un ritmo eléctrico. El Castellón buscó mandar, pero se topó con un Guille Vallejo imperial, que sacó manos imposibles a disparos de Cipenga y Santiago. El encuentro vivió un momento de gran tensión en el minuto 37, cuando tuvo que ser detenido por una emergencia médica en la grada; tras 11 minutos de añadido y la buena noticia de la recuperación del aficionado, el partido llegó al descanso sin goles.

Tras la reanudación, la insistencia «orellut» obtuvo su recompensa. En el minuto 51, un centro medido de Ronaldo fue rematado de forma impecable por Brignani, que de cabeza batió a Vallejo para poner el 0-1. El Castellón tuvo ocasiones de sobra para sentenciar, especialmente en las botas de Cipenga y Mabil, pero la falta de contundencia les acabó pasando factura.

En el tramo final, el Ceuta tiró de orgullo. En el minuto 86, un agarrón de Brignani sobre Carlos Hernández fue señalado como penalti. El canterano bético Marcos Fernández no falló desde los once metros, engañando a Matthys y rescatando un punto que mantiene la imbatibilidad local.

Ficha técnica y clasificación

Equipo Goles Destacado AD Ceuta 1 Marcos Fernández (87′, p.) y Guille Vallejo (paradones clave) CD Castellón 1 Brignani (51′)

Situación en la tabla: El Castellón se mantiene en la zona alta con 65 puntos, aunque pierde fuelle en la lucha directa por el ascenso. El Ceuta se asienta en la zona media con 54 puntos, en una posición cómoda pero competitiva.

El se mantiene en la zona alta con 65 puntos, aunque pierde fuelle en la lucha directa por el ascenso. El se asienta en la zona media con 54 puntos, en una posición cómoda pero competitiva. Próximos duelos: Ceuta recibe al Málaga el 16 de mayo. Castellón recibe al Cádiz en Castalia el 15 de mayo.

