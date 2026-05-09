El Manchester City recibe al Brentford este sábado 9 de mayo de 2026 en un partido correspondiente a la jornada 36 de la Premier League. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium y llega en un momento clave para el conjunto de Pep Guardiola, que apura sus opciones en la pelea por el título.

El City necesita ganar para mantener la presión sobre el liderato, mientras que el Brentford visita Manchester con la intención de dar la sorpresa y seguir compitiendo por sus objetivos en la recta final del campeonato.

A qué hora es el Manchester City – Brentford

El partido entre Manchester City y Brentford se juega este sábado 9 de mayo de 2026 a las 18:30 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Etihad Stadium, aunque para esta cita el club ha anunciado una denominación especial del recinto dentro de su jornada solidaria: City in the Community Etihad Stadium.

Dónde ver por TV el Manchester City – Brentford

El Manchester City – Brentford se podrá ver en España a través de DAZN, plataforma que retransmite la Premier League. También podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN para los usuarios suscritos.

En Reino Unido, el encuentro será emitido por Sky Sports Premier League y Sky Sports Main Event.

El City, obligado a ganar en la pelea por la Premier

El Manchester City afronta el partido con la necesidad de sumar los tres puntos. El equipo de Guardiola llega a la jornada cinco puntos por detrás del Arsenal, aunque con un partido menos, por lo que no puede permitirse un tropiezo si quiere seguir en la lucha por el título.

El técnico catalán ha pedido el apoyo de la afición en los partidos que restan en casa, consciente de que cada encuentro puede ser decisivo en una Premier League que llega muy apretada a sus últimas jornadas.

Rodri, duda para el partido

Una de las grandes incógnitas del Manchester City es el estado físico de Rodri. El centrocampista español arrastra molestias en la ingle y es duda para el encuentro ante el Brentford. Guardiola espera una última valoración antes de decidir si puede contar con él.

En el lado positivo, Josko Gvardiol y Ruben Dias han vuelto a entrenar tras sus problemas físicos, lo que puede reforzar la defensa citizen en una fase clave de la temporada.

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Brentford busca dar la sorpresa

El Brentford llega al Etihad con una buena dinámica competitiva. El equipo solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos y mantiene opciones de pelear por puestos europeos, por lo que no se presenta como un rival cómodo para el City.

El conjunto visitante intentará aprovechar cualquier error del Manchester City y competir en un estadio donde los de Guardiola suelen imponer un ritmo muy alto desde el inicio.

Datos del Manchester City – Brentford

Partido: Manchester City – Brentford

Competición: Premier League

Jornada: 36

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 18:30 horas

Estadio: Etihad Stadium

Dónde ver: DAZN