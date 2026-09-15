Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Lototurf organizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el martes 15 de septiembre de 2026. Los datos del escrutinio han sido facilitados por SELAE y se han reproducido conforme a la información oficial disponible. La presente información se ofrece con especial atención a su repercusión en la ciudad de Ceuta y a los jugadores ceutíes que puedan verse afectados.

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La combinación y los datos publicados se han extraído de la comunicación oficial de SELAE y se han verificado con las fuentes disponibles al cierre de esta edición. Se recuerda a la ciudadanía que la comprobación definitiva de boletos debe realizarse siempre en los canales oficiales.

Combinación ganadora: 04, 05, 24, 25, 30, 31 — Caballo ganador: 9 — Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio se ha realizado conforme a las bases del juego publicadas por SELAE. Se establece la determinación de categorías de premio en función del número de aciertos y la inclusión o no del caballo. Las categorías habituales comprenden los aciertos de seis números, combinaciones con cinco aciertos más caballo, y sucesivos niveles por menor número de aciertos hasta el reintegro. No se incluyen en esta nota cuantías ni datos sobre adjudicatarios, que deben consultarse en la fuente oficial.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Lototurf se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 31 y un número adicional, denominado caballo, entre el 1 y el 12. Según la información publicada por SELAE, la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. El sorteo principal se celebra los domingos, si bien pueden programarse ediciones en otras fechas con convocatoria oficial. Existen modalidades de apuesta que permiten múltiples combinaciones y sistemas, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organizador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser cobrados conforme a los plazos y procedimientos administrativos indicados por SELAE. Se recuerda que los perceptores disponen de un plazo de 90 días naturales para solicitar el cobro de las apuestas premiadas, contado desde la fecha del sorteo. Los premios superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria pueden estar sujetos a retención fiscal y a las obligaciones de declaración que correspondan según la normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo es gestionado y regulado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La presencia de jugadores ceutíes se verá afectada en la medida en que participen en las distintas modalidades; las oficinas y puntos de venta autorizados en Ceuta podrán facilitar información y trámite del cobro conforme a la normativa aplicable.

Verificación oficial

La verificación de resultados se deberá efectuar en la sede electrónica y canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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