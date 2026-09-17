El cantante gaditano Lucas reaparecerá en directo este viernes en el programa ‘¡De Viernes!’, espacio de crónica social y prensa rosa que se emite en el prime time de Telecinco. Durante su participación en el magacín, el artista mostrará el resultado de su reciente operación nasal y responderá a las preguntas formuladas por los presentadores del espacio nocturno, Santi Acosta y Beatriz Archidona, así como a las cuestiones planteadas por el equipo de colaboradores. Asimismo, la entrevista abordará las diferencias que ha mantenido con Andy a lo largo de estos últimos años.

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La intervención del cantante tendrá lugar a partir de las 22:55 horas, momento en que el formato dará comienzo a su emisión bajo un nuevo horario. Esta modificación en la parrilla televisiva responde al desembarco de ‘First Dates’ en la franja del access prime time de la quinta noche de la semana. Según informó la periodista Beatriz Madrueño, Mediaset ha optado por otorgar un día adicional de emisión al espacio presentado por Carlos Sobera, el cual se ofrecerá en Telecinco de lunes a miércoles y los viernes a partir de las 21:50 horas.

La reestructuración de la programación viene motivada por los cambios aplicados previamente en la cadena Cuatro, donde ‘First Dates’ ha dejado de emitirse en su entrega de reposición debido a la ampliación del programa ‘Horizonte’. Este último espacio ha adelantado su inicio a las 21:10 horas de lunes a jueves, conectando de forma directa con la información deportiva y meteorológica. Dicho movimiento provocó la salida del formato de citas del canal, donde registraba cuotas de pantalla del 4% que afectaban a la continuidad entre la segunda edición de Noticias Cuatro y el horario nocturno.

Como consecuencia de este reajuste de contenidos, las emisiones de ‘Horizonte’ de lunes a miércoles se extenderán hasta las 23:00 horas, en tanto que la entrega de los jueves conservará su formato extendido hasta la 01:00 de la madrugada. Por su parte, la presencia de ‘First Dates’ en el access prime time de los viernes en Telecinco no resulta desconocida para la audiencia, dado que el espacio ya ocupó dicha franja durante el último mes ante la ausencia de entregas inéditas del magacín de crónica social. La llegada definitiva del programa de citas a las 21:50 horas del viernes desplaza de manera directa el inicio de ‘¡De Viernes!’ a las 22:55 horas.