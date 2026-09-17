El jueves 17 de septiembre de 2026 Antena 3 emite un capítulo de ‘Sueños de Libertad’ centrado en la crisis de Perfumerías De la Reina, según el avance publicado en prensa.

Lee tambien: Valle Salvaje: avance del capítulo de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

La empresa atraviesa una caída de ventas que obliga a tomar decisiones urgentes y a replantear estrategias internas. El avance sitúa a Gabriel en el centro de las maniobras para recuperar el prestigio de la marca, mientras los trabajadores proponen cambios orientados a frenar el deterioro comercial. El desgaste de la marca, según la sinopsis difundida, no se soluciona únicamente con ajustes en la producción: también requiere recuperar la reputación ante clientes y distribuidores.

La tensión empresarial se filtra a las relaciones personales: el avance apunta a un acercamiento entre Andrés y Valentina que provoca celos en Begoña. Marta arrastra dudas sobre su futuro familiar; Fina y Fina (según el texto del avance) muestran incertidumbres respecto al legado de Pelayo. Además, el estado de salud de Pablo aparece como un elemento delicado que condiciona decisiones y revela nuevos secretos familiares.

Lee tambien: La Promesa: avance del capítulo de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo del jueves 17 de septiembre de 2026, la trama combina las decisiones empresariales para intentar salvar Perfumerías De la Reina —las maniobras de Gabriel y las propuestas de los trabajadores— con el desarrollo de los conflictos personales: el acercamiento entre Andrés y Valentina y las reacciones de Begoña, las dudas de Marta, las incertidumbres sobre el legado de Pelayo y el delicado estado de salud de Pablo, todo según el avance publicado por la cadena.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: jueves, 17 de septiembre de 2026

Te puede interesar