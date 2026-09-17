Pasapalabra (20:00, Antena 3), Noticias Cuatro (20:00, Cuatro) y Telediario 2 (20:55, La 1) marcan el arranque del prime time; a continuación aparecen programas de entretenimiento y bloques informativos que organizan la noche. Los ceutíes pueden complementar la oferta nacional con los informativos y contenidos de la emisora local Radio Televisión de Ceuta (RTVCE).
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Esta guía ordena la programación por franjas para facilitar decisiones rápidas según el momento del día y las rutinas en Ceuta.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Noche decisiva en ‘El Túnel: avanza y gana’
- 00:30 El tunel
En La 1 la transición va de la información a la ficción: Telediario 2 (20:55) actúa como punto de referencia informativo, seguido por Teledeporte y el estreno de ficción en prime time.
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El tramo nocturno apuesta por formatos de seguimiento que continúan pasada la medianoche.
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Cifras y letras
- 23:05 La Torre Eiffel, el sueño de un visionario
- 23:10 La Torre Eiffel, el sueño de un visionario
- 00:20 Historia de nuestro cine
- 00:40 Los gozos y las sombras
- 01:40 Los gozos y las sombras
La 2 concentra espacios de entretenimiento ligero y cultura: el bloque de Cifras y letras ocupa varias franjas y, desde las 23:05, predomina el contenido documental y cinematográfico.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 La Mesa de Cristina Pardo
- 01:40 Cuerpo de élite
Antena 3 alterna entretenimiento y bloques informativos: Pasapalabra abre el prime time y, tras los informativos de las 21:00, la cadena organiza la tarde-noche con deporte, tiempo y El Hormiguero. El análisis posterior queda en La Mesa de Cristina Pardo (23:00).
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El Desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Mel Gibson protagoniza ‘Blood Father’
- 00:00 El Chiringuito
- 01:45 Viajeros Cuatro
Cuatro inicia la noche con información y deporte; a partir de las 23:00 apuesta por cine para el público que busca largometrajes en prime time tardío.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El demarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
- 01:40 La isla de las tentaciones
Telecinco estructura su prime time alrededor del entretenimiento continuado: First Dates (21:45) y La isla de las tentaciones (23:00) son las apuestas principales para mantener audiencias durante la noche y la madrugada.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Cara al show con Marc Giró
- 00:55 Cara al show con Marc Giró
laSexta ofrece bloques de información y análisis: El Intermedio (21:30) es el referente de la franja, seguido por programas de entretenimiento nocturno.
Imprescindibles para decidir rápido
- La 1: La revuelta (21:45) y el bloque de ‘El Túnel’ con Noche decisiva en ‘El Túnel: avanza y gana’ (23:00).
- La 2: el recorrido de Cifras y letras (21:25, 22:00 y 22:30) y Los gozos y las sombras (00:40).
- Antena 3: El Hormiguero (21:45) y La Mesa de Cristina Pardo (23:00).
- Cuatro y Telecinco: el cine de ‘Blood Father’ (23:00) y el seguimiento de La isla de las tentaciones (23:00).
- laSexta: El Intermedio (21:30) y el programa de cierre Cara al show con Marc Giró (23:00).
Si estás en Ceuta y quieres planificar la noche, prioriza el formato: informativos y análisis antes de las 22:00; entretenimiento y conversación sobre las 21:45; cine o seguidores de serie a partir de las 23:00. Ajusta la elección a tus horarios y, si necesitas cobertura local, consulta la programación de RTVCE.