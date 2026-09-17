La artista catalana Rosalía puso fin este miércoles en la ciudad de Miami a su gira internacional LUX Tour 2026. La despedida definitiva del espectáculo tuvo lugar en el recinto Kaseya Center ante una asistencia de aproximadamente 20.000 personas, concluyendo así un recorrido que ha sumado casi 60 conciertos distribuidos en 17 países de Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe. El cierre de la gira en esta ubicación se produjo tras una emergencia familiar que obligó a reprogramar tres presentaciones previstas en el estado de Florida y a trasladar la última función a esta ciudad.

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Durante la apertura de la velada, la cantautora reflexionó sobre el cierre de este ciclo ante el público asistente. «Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado yo sé que echaré de menos cantar estas canciones, pero también el punto y final es necesario para que pueda existir ese interrogante de qué es lo siguiente», declaró Rosalía. A lo largo del concierto, la intérprete ofreció el montaje escénico inspirado en LUX, su cuarto álbum de estudio. Al término de la actuación de dos horas de duración, la artista expresó su agradecimiento entre lágrimas a sus bailarines, músicos, equipos de trabajo, familia y a su pareja, la actriz y modelo Loli Bahía.

El espectáculo, que dio inicio a su itinerario el pasado 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon, ha constituido la cuarta gira global en la trayectoria de la cantautora española. Sobre el escenario se desplegó una producción compuesta por más de 40 personas en escena, estructurada en cinco actos. El montaje integró una orquesta en vivo, cuerpo de baile y elementos procedentes del ballet, la ópera, el teatro y la música electrónica, además de segmentos de interacción con los asistentes. «Yo me despido de este espectáculo, pero me ha permitido crecer como performer. Me ha permitido conectar con tantas personas alrededor del mundo y creo también que me ha enseñado a dejar ir y a soltar», manifestó la cantante, añadiendo posteriormente: «La verdad, no sé cuándo volveré a hacer un tour como este, pero solo sé que lo que he vivido me lo llevo en el corazón y, gracias a Dios, por tanto».

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ROSALÍA thanks the LUX TOUR audience and bids farewell to the FINAL night of the tour tonight in Miami:



“I’m a little sad that this is the final show, but also very happy and grateful to have been able to do this tour. It has been a very intense year and a huge effort to bring… pic.twitter.com/u9mumNNCvc — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) September 17, 2026

En el repertorio de la última fecha del tour, la artista interpretó composiciones de su reciente disco como La perla, Magnolia, Sauvignon blanc y Mio Cristo Piange Diamanti —tema que la propia Rosalía explicó haber compuesto en Miami mientras observaba el mar—, combinadas con éxitos de su discografía previa como Saoko, Bizcochito y Despechá.

El concierto albergó asimismo la última entrega del confesionario, un elemento distintivo dentro de la estructura del LUX Tour. En esta sección final participó la actriz estadounidense Ayo Edebiri, conocida por su trabajo en la serie The Bear. Durante este segmento bilingüe, Edebiri relató una vivencia personal relativa a una relación con un hombre casado originada por «una serie de malas decisiones» que la siguió desde Nueva York hasta Los Ángeles, ante lo cual la cantante comentó: «Terminaste ese matrimonio dos veces». En fechas anteriores de la gira, este espacio de diálogo contó con la intervención de diversas personalidades invitadas como Karol G, Chappell Roan, Lorde, Aitana, Bad Gyal, Najwa Nimri, Greicy y Guitarricadelafuente.

El término de la gira de la artista española ha coincidido temporalmente con el anuncio de las candidaturas a los premios Latin Grammy. En esta edición, la Academia Latina de la Grabación ha otorgado a la cantautora un total de siete nominaciones, figurando entre ellas las categorías de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Tras la conclusión de los conciertos, la agenda profesional de la intérprete no registrará un periodo de inactividad prolongado. La cantautora participará como invitada musical en el programa de la televisión estadounidense Saturday Night Live, emitido por la cadena NBC, el próximo 10 de octubre. En dicha emisión, presentara por el comediante Shane Gillis, Rosalía realizará su segunda aparición como artista musical principal del espacio tras su debut previo en marzo de 2022.