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El eurodiputado Manfred Weber ha expresado su apoyo a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Ceuta al participar en un minuto de silencio diario, mostrando su solidaridad ante la situación que enfrentan.

Este acto se llevó a cabo en Bruselas, donde Weber enfatizó la importancia de respaldar a los ceutíes en momentos difíciles, enviando un fuerte mensaje de unidad y fortaleza desde la capital europea.

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La participación de Weber en este minuto de silencio refleja su compromiso con los ciudadanos de Ceuta y destaca la atención que la ciudad recibe en el panorama europeo.