Miguel Tellado sostiene que la esposa del presidente buscó «medrar» mediante su posición y defiende la labor de la justicia tras el auto de apertura de juicio oral.

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido este lunes contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse el auto de apertura de juicio oral dictado en su contra. El dirigente popular ha afirmado que, si bien cualquier cónyuge de un jefe del Ejecutivo tiene pleno derecho a desarrollar su carrera laboral, Gómez utilizó su condición institucional para «medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios».

Asimismo, Tellado ha pronosticado una reacción de confrontación por parte del Ejecutivo y del PSOE hacia el estamento judicial a raíz de este avance procesal.

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Defensa del Poder Judicial frente a las críticas del Gobierno

Durante su comparecencia, el portavoz popular ha advertido de que el entorno del Gobierno aumentará la presión sobre los magistrados encargados del caso: