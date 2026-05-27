El portavoz republicano califica la investigación de «línea roja» para sostener al Gobierno, aunque pide prudencia ante los tiempos de la UCO.

MADRID.– El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de coalición tras conocerse el registro de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz. Rufián ha asegurado este miércoles que, si finalmente se demuestra que existió financiación ilegal en el PSOE, esto supondrá una «línea roja» insalvable para su formación, ante lo cual no dudarían en pedir elecciones generales inmediatas para que «la gente decida».

Las declaraciones, realizadas en los pasillos de la Cámara Baja apenas unos minutos después de trascender la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO), elevan drásticamente la presión sobre el Ejecutivo, cuyo bloque de investidura empieza a mostrar las primeras grietas de inestabilidad ante el alcance de la operación policial.

Prudencia ante una legislatura en el alambre

A pesar de la contundencia de su advertencia, el portavoz independentista ha querido mantener cierta cautela respecto al desarrollo judicial del caso. Rufián ha recordado que este tipo de investigaciones de la UCO suelen ser «largas» y ha apuntado que el escenario actual se encuentra en una fase muy preliminar en la que todavía «no se sabe lo que es cierto».

Sin embargo, el aviso de ERC estrecha significativamente el margen de maniobra del presidente del Gobierno. La postura de los republicanos catalanes coincide en el fondo —la petición de urnas— con la exigencia formulada minutos antes por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó «darle la palabra a los españoles de forma inmediata».

Aunque desde prismas políticos opuestos, tanto la oposición como uno de los socios clave de la investidura sitúan ya el horizonte electoral sobre la mesa si se confirman los indicios de corrupción.