El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha expresado su firme condena a la violencia, haciendo hincapié en que esta no es aceptable, sin importar su origen.

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Durante una declaración pública, Vivas subrayó la posición de su gobierno al afirmar: «Nosotros no compartimos la violencia, venga de donde venga». Esta postura destaca la importancia de la paz y el respeto en la convivencia ciudadana.

La declaración ha sido difundida a través de las redes sociales y refleja el compromiso del Gobierno de Ceuta en mantener un entorno seguro y libre de agresiones.

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