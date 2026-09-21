El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha destacado la importancia de desactivar la utilización de la presión migratoria como una herramienta que busca vulnerar la integridad territorial y desestabilizar, en este caso, a Ceuta.

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Este pronunciamiento fue realizado en un vídeo compartido este lunes, donde Vivas enfatiza la necesidad de abordar de forma efectiva la situación migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

Su intervención llega en un contexto en el que los desafíos migratorios continúan siendo un tema central para Ceuta, resaltando la importancia de mantener la estabilidad y la seguridad.

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