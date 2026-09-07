Marcos Fernández, exdelantero de la AD Ceuta FC, ha recordado a su ciudad natal tras marcar un gol crucial para el Espanyol en su reciente partido contra el Sevilla.

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El futbolista, muy querido en Ceuta, mostró al finalizar el encuentro una camiseta con un emotivo lema que reza «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», reafirmando su compromiso con la ciudad.

Este gesto no solo celebra su logro deportivo, sino que también destaca la importancia de la identidad local y el orgullo ceutí en el ámbito del fútbol.

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El apoyo de Fernández a Ceuta llega en un momento en que la ciudad necesita más que nunca la unidad y la defensa de su identidad, lo que hace su mensaje especialmente significativo.

El gesto de Fernández ha sido bien recibido por la afición ceutí, que se ha mostrado emocionada al ver que un exjugador local no se olvida de sus raíces y continúa apoyando a su gente desde la distancia.

Al marcar un punto importante en la competición, el futbolista ceutí demuestra que el talento local puede brillar en grandes escenarios, llevando consigo el nombre de su ciudad a lo más alto.