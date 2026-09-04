El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha comunicado este viernes la decisión de poner fin a su etapa en la selección española a los 31 años de edad. A través de una emotiva carta publicada en sus perfiles oficiales en redes sociales, el jugador madrileño confirma su renuncia voluntaria al combinado nacional apenas unas semanas después de proclamarse campeón del mundo el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.

La noticia de la marcha de Marcos Llorente ha causado una notable sorpresa en el panorama futbolístico nacional. A sus 31 años y contando todavía con recorrido por delante para continuar compitiendo al máximo nivel internacional, el centrocampista del Atlético de Madrid ha decidido cerrar voluntariamente su paso por la selección española absoluta.

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«Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección», comienza explicando el futbolista madrileño en su escrito de despedida. En el texto, Llorente admite la dificultad que puede suponer comprender su determinación desde la perspectiva del espectador, atendiendo a su momento deportivo y a su edad: «Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera». Pese a ello, recalca que se trata de una postura «muy meditada» y «muy sentida».

Una determinación previa al éxito en el Mundial

En su comunicado, Marcos Llorente subraya que su marcha no responde al grado de protagonismo que tuvo durante la cita mundialista ni al resultado final obtenido en el campeonato. El jugador deja claro que la decisión estaba tomada con anterioridad a su viaje con la expedición dirigida por el seleccionador Luis de la Fuente.

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«Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada», asevera el futbolista en la carta. La selección española terminó bordando su segunda estrella en la camiseta tras imponerse a la selección de Argentina en la final, permitiendo a Llorente despedirse del equipo nacional tras alzar el trofeo de mayor relevancia en el fútbol mundial.

El internacional madrileño pone en valor los 52 días de convivencia durante la concentración de la selección nacional que concluyó con el título orbital: «Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo».

Llorente figuró entre los 26 futbolistas citados por Luis de la Fuente para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el estreno de la competición, fue titular ante el combinado de Cabo Verde, disputando el encuentro completo y desempeñando las labores polivalentes que le permitieron actuar indistintamente como lateral, carrilero o centrocampista, un hecho destacado en su momento por el Atlético de Madrid.

Seis años de trayectoria en el combinado nacional

El recorrido de Marcos Llorente con la absoluta de España dio comienzo el 11 de noviembre de 2020, fecha en la que debutó bajo las órdenes de Luis Enrique durante un encuentro amistoso frente a Holanda. Meses después, fue incluido en la lista de convocados para la Eurocopa disputada en 2021, torneo en el que España alcanzó la ronda de semifinales y donde el madrileño ejerció de forma habitual en la posición de lateral derecho.

Posteriormente, estuvo presente en la expedición que disputó el Mundial de Qatar en 2022, partiendo como titular en el encuentro de octavos de final en el que el equipo español cayó eliminado ante Marruecos. Pese a quedar fuera de la citación para la Eurocopa de 2024, Llorente se reincorporó más adelante a la dinámica de la selección de la mano de Luis de la Fuente, concluyendo su andadura internacional con la consecución del título mundial en 2026.

La versatilidad para desempeñarse en varias demarcaciones y su despliegue físico lo consolidaron como una pieza recurrente en los esquemas de los diferentes entrenadores que dirigieron la selección. No obstante, el jugador ha optado por despedirse antes de que factores técnicos o el paso del tiempo pusieran fin a su ciclo.

«Sólo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables», añade en su agradecimiento.

Con esta decisión, Llorente concluye seis años de vinculación con la selección absoluta para centrarse de forma exclusiva en sus compromisos con el Atlético de Madrid. Su expediente internacional queda sellado tras disputar una Eurocopa, dos Mundiales y proclamarse campeón del mundo. «Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo», concluye en su despedida.