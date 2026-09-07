El sindicato CSIF ha manifestado su preocupación por la posible falta de claridad en el proceso de identificación de personas en situación irregular en Ceuta. Esta situación ha llevado al sindicato a estudiar la posibilidad de solicitar una investigación al respecto.

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CSIF reclama que se determine si se están aplicando adecuadamente los procedimientos previstos por la legislación vigente en este ámbito. La preocupación surge tras recibir diversas reclamaciones que apuntan a irregularidades en el proceso de identificación.

El sindicato subraya la importancia de actuar conforme a la legalidad para asegurar que los derechos de las personas sean respetados, y que no se produzcan errores en momentos críticos como lo son las identificaciones en frontera.

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En un contexto donde la crisis migratoria sigue siendo un tema central en Ceuta, la correcta identificación y tratamiento de estas personas es fundamental para garantizar un enfoque humanitario y justo.

CSIF está comprometido con la defensa de los derechos laborales y humanos, y su interés radica en asegurar que se operen bajo los estándares legales establecidos para resolver estas situaciones de manera adecuada.

La provisión de información clara por parte de las autoridades competentes también sería esencial para calmar las inquietudes de la ciudadanía y los organismos implicados en estas gestiones.