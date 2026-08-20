El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha sido objeto de un caluroso y emotivo reconocimiento por parte de la afición del Atlético de Madrid en la previa del partido de Liga frente al Málaga. Desde el palco presidencial del Estadio Metropolitano, el técnico riojano recibió el aplauso del público colchonero en un acto institucional en el que el club rojiblanco rindió tributo a la selección española tras la conquista de su segundo Mundial en Nueva York.

Luis de la Fuente continúa recogiendo el reconocimiento de las distintas aficiones españolas tras los éxitos cosechados al frente de la selección nacional. El técnico riojano, proclamado campeón del mundo hace un mes en Nueva York y considerado el mejor seleccionador de la historia de España, vivió este miércoles una emocionante ovación por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. El homenaje tuvo lugar en los prolegómenos del encuentro de Liga que enfrentó al conjunto rojiblanco contra el Málaga en el Estadio Metropolitano.

Ubicado en el palco presidencial junto al presidente de la entidad madrileña, Enrique Cerezo, el seleccionador nacional fue aclamado por la grada en el momento en que su nombre fue anunciado por la megafonía del coliseo colchonero y su imagen apareció proyectada por las cámaras de televisión. Ante las muestras de afecto y el caluroso recibimiento del público presente, De la Fuente correspondió agradeciendo los gestos de cariño dirigidos desde la grada.

Un tributo a la selección española y a sus internacionales

La ovación al seleccionador se enmarcó dentro de un impresionante acto de reconocimiento organizado por el Atlético de Madrid para conmemorar el triunfo de la selección española en la cita mundialista. Como parte de la ceremonia protocolaria, el club desplegó una gran bandera de España sobre el terreno de juego, al tiempo que los acordes del himno nacional resonaron por la megafonía del estadio ante la presencia de la afición.

De forma paralela, la entidad rojiblanca rindió tributo individualizado a los futbolistas de su plantilla que formaron parte del combinado nacional vencedor del torneo internacional: Álex Baena, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Marc Pubill.

La presencia de Luis de la Fuente en el palco presidencial puso de manifiesto el respeto de la afición del Metropolitano hacia el entrenador que ha guiado al combinado nacional a la consecución de su segundo Mundial, hito que se suma a los títulos previos de la Eurocopa y la Liga de las Naciones. Las muestras de afecto recibidas por el técnico en el feudo atlético reflejan el reconocimiento popular que prevé extenderse al resto de los recintos deportivos del país a lo largo de la temporada.