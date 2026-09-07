Ceuta ha vivido una de las noches más tumultuosas en cuanto a vandalismo se refiere, con varios incidentesde daño intencionado a la propiedad pública y privada que requieren la atención urgente de las autoridades.

Lee tambien: Prisión preventiva en Varsovia para cuatro jóvenes españoles por vandalismo en el metro

Varias quemaduras de coches y contenedores marcan un panorama preocupante en la ciudad. Todos los incendios han sido provocados, evidenciando una escalada en la violencia y el desorden nocturno en cualquier rincón de Ceuta.

Los informes indican que se han quemado un total de tres coches y múltiples contenedores, generando un riesgo significativo de incendio en áreas más vulnerables y asentamientos cercanos a la zona montañosa de la ciudad.

Lee tambien: UGT exige una solución inmediata para acabar con el vandalismo contra la Guardería San Idelfonso

Uno de los incidentes ocurrió en la zona del Polígono, donde un vehículo fue extinguido rápidamente gracias a la intervención de un ciudadano. Sin embargo, otros coches quedaron irreversiblemente dañados por las llamas.

La situación se complicó aún más con la aparición de peleas entre inmigrantes, que coincidieron temporalmente con los actos de vandalismo, aumentando la sensación de inseguridad en la comunidad local.

Las llamadas al 112 por peleas y altercados han crecido un 150% en las últimas semanas, lo que refleja una creciente preocupación por la seguridad pública en Ceuta, especialmente durante la noche.