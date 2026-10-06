En un acto reciente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó su apoyo y reconocimiento hacia las mujeres militares que forman parte del despliegue en Ceuta. Durante su intervención, Robles compartió un mensaje cargado de simbolismo al afirmar: «Yo también soy caballa, porque para ser caballa no hace falta haber nacido en Ceuta».

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La ministra hizo estas declaraciones durante la clausura de la II Edición de Examen14: Mujeres por tierra, mar y aire, que reunió a mujeres militares y profesionales de la industria de defensa en Madrid. En su discurso, resaltó el alto nivel de compromiso y empatía que, a su juicio, caracteriza a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas.

En el contexto de su mensaje, Robles subrayó la importancia del espíritu de familia presente en las Fuerzas Armadas, especialmente en momentos de dificultad. Afirmó que cuando un miembro atraviesa situaciones complicadas, el resto del cuerpo se une para brindar apoyo y fortalecimiento, destacando así el sentido de comunidad que persiste en el ámbito militar.

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La ministra también mostró su optimismo sobre el futuro de las mujeres en la defensa, vaticinando que ocuparán más puestos de responsabilidad a medida que avanza la igualdad de género en las Fuerzas Armadas. Recordó su propia trayectoria como una de las primeras mujeres juezas en España, señalando que el papel de la mujer en profesiones históricamente masculinas está en constante crecimiento.

Además, Robles defendió el papel de la industria de defensa española, indicando que invertir en este sector no contradice el compromiso con los derechos humanos y la paz mundial. En su intervención, reiteró la necesidad de seguir invirtiendo en defensa, entendiendo que esto también contribuye a la creación de empleo cualificado.

La jornada incluyó la participación de numerosas mujeres en las Fuerzas Armadas, así como líderes de la industria de defensa, destacando el papel que están desempeñando en este ámbito y la relevancia del respaldo a las militares en Ceuta, quienes representan un ejemplo de dedicación y servicio en la defensa de España.