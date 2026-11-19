El presidente de la Ciudad asegura en Espejo Público que los dos diputados fueron apartados por defender los intereses de Ceuta y criticar la gestión del Gobierno central tras los sucesos de julio.

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha acusado al PSOE liderado por Pedro Sánchez de falta de tolerancia ante la discrepancia interna a raíz de la expulsión de Melchor León y Sebastián Guerrero de las filas socialistas ceutíes, según ha recogido El Faro de Ceuta.

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Declaraciones en televisión

Durante su intervención este jueves en el programa Espejo Público, Vivas fue consultado por la salida de ambos parlamentarios del partido y sostuvo que la decisión evidencia «el nivel de disidencia que está dispuesto a aceptar o tolerar el Partido Socialista de Pedro Sánchez».

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A juicio del jefe del Ejecutivo local, León y Guerrero han pagado el precio de defender los intereses de Ceuta y de señalar públicamente la actuación del Gobierno central tras lo ocurrido el pasado mes de julio.

Contexto de la expulsión en la Asamblea

La expulsión de los dos diputados —comunicada tras respaldar en el pleno la aprobación inicial de los presupuestos de la Ciudad en contra del criterio fijado por la dirección socialista y en un marco de críticas públicas hacia el Ejecutivo central y su gestión fronteriza— ha reabierto el debate sobre la cohesión interna del PSOE en Ceuta y el margen de crítica de sus cargos electos.

Claves del episodio: El presidente autonómico vincula directamente la medida disciplinaria con la defensa de los intereses locales y el reproche a la gestión estatal tras los acontecimientos de julio.