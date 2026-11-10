El candidato del Partido Popular al Congreso por Ceuta, Rafael Martínez-Peñalver, ha censurado el desplazamiento de la ministra de Defensa a la ciudad autónoma, acusando al Ejecutivo central de anteponer los intereses electorales y la lealtad a Pedro Sánchez a las necesidades reales de los ceutíes.

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Visitas institucionales «vacías de compromisos»

Tras la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el dirigente del PP ceutí ha mostrado su desacuerdo con lo que califica como un nuevo «paseo ministerial» sin respuestas concretas. Martínez-Peñalver ha subrayado que los representantes del Gobierno continúan desplazándose a la ciudad autónoma sin aportar recursos ni medidas efectivas para resolver los problemas de fondo provocados por la crisis migratoria y la falta de apoyo estatal.

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El candidato popular ha resumido la postura de la dirección de Defensa en varios ejes críticos:

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Falta de soluciones reales: Reprocha que la presencia de la ministra no se traduzca en avances presupuestarios ni en mayores medios exigidos por la ciudadanía y el ámbito militar.

Reprocha que la presencia de la ministra no se traduzca en avances presupuestarios ni en mayores medios exigidos por la ciudadanía y el ámbito militar. Prioridades políticas: Acusa a Robles de priorizar la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de las reivindicaciones de la ciudad.

Acusa a Robles de priorizar la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de las reivindicaciones de la ciudad. Sensación de abandono: Advierte que la sucesión de viajes de altos cargos del Ejecutivo central solo acrecienta el sentimiento de desamparo institucional que persiste entre la población ceutí.

Exigencia de un compromiso firme con la ciudad

Martínez-Peñalver ha reiterado que Ceuta no necesita meros gestos simbólicos ni discursos de cara a la galería, sino inversiones tangibles, un refuerzo permanente de las capacidades operativas y un respaldo estatal firme que garantice la estabilidad económica y social de la ciudad autónoma ante los retos que afronta en la frontera sur.