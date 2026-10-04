El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido la complejidad de la situación que vive Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

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Durante la jornada de la Operación Trampolín, que busca desmantelar el asentamiento de inmigrantes en la playa del mismo nombre, Marlaska se mostró firme al asegurar que la ciudad «soporta hoy una situación excepcional, extraordinaria, y la vamos a revertir lo antes posible, que nadie lo dude».

El titular de Interior destacó la labor de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y la regulación de los flujos migratorios, enfatizando que esto posiciona a España como «uno de los países más seguros del mundo».

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En otro acto celebrado en Cádiz, Marlaska presidió un desfile militar con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, donde se hizo hincapié en el compromiso del Gobierno con el cuerpo, que cuenta con casi 85.000 efectivos a nivel nacional.

Asimismo, el ministro resaltó la bajada de llegadas de inmigrantes a Canarias y la reducción de la tasa de criminalidad en el Campo de Gibraltar, lo que contribuye a una mejor gestión de la seguridad en la región.

Por su parte, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, puso de relieve el éxito del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que ha permitido importantes incautaciones y la detención de criminales, reafirmando el compromiso del cuerpo con la seguridad en la zona.