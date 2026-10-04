El sindicato CSIF ha denunciado el «agravio comparativo» en la atención sanitaria entre Ceuta y Melilla, tras conocerse que se han asignado 200 contratos de personal en la ciudad vecina.

Lee tambien: Ceuta: médicos residentes del hospital piden mejor trato en Urgencias

A pesar de celebrar el refuerzo de personal para Melilla, CSIF considera «inaceptable» que no se lleve a cabo un plan de choque similar en Ceuta, donde la sobrecarga asistencial se ha vuelto extrema.

El sindicato subraya que la falta de respuesta en Ceuta podría agravar la ya crítica situación en el sector sanitario, afectando tanto a profesionales como a pacientes que requieren atención médica adecuada.

Lee tambien: Caos en los hospitales por la huelga de médicos: Andalucía y Madrid lideran las pérdidas en una jornada crítica para el sistema

CSIF señala que esta situación no sólo perjudica a los trabajadores del ámbito sanitario, sino que también pone en riesgo la salud de los ceutíes, quienes deben enfrentar largas esperas y una atención insuficiente.

Desde el sindicato se reclama una atención equitativa y la implementación urgente de medidas que aseguren un servicio esencial de calidad en el sistema sanitario de Ceuta.

La desigualdad en la asignación de recursos entre ambas ciudades plantea dudas sobre la política de salud del INGESA y la gestión de la asistencia sanitaria en el contexto local.