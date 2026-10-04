El sindicato SITA ha vuelto a hacer eco de su preocupación en Ceuta al reclamar a la empresa municipal Servilimpce que abra la bolsa de empleo destinada a labores de limpieza. Esta petición surge frente a la creciente externalización de estas tareas, que según el sindicato, afecta la oportunidad de empleo para los ciudadanos ceutíes.

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SITA ha manifestado que no solo se están contratando empresas externas para realizar trabajos extraordinarios, sino también para ejecutar labores de limpieza manual en diversas áreas de la ciudad. Esta situación ha generado inquietud entre los trabajadores del sector, quienes consideran que podría comprometer su estabilidad laboral.

El sindicato ha solicitado a la dirección de Servilimpce que tome medidas para priorizar la contratación de personal local, en lugar de depender de criterios de externalización que pueden restar oportunidades a la comunidad. Desde SITA se argumenta que la bolsa de empleo debería ser una vía para incorporar a nuevos trabajadores en la ciudad, facilitando la inserción laboral de los ceutíes.

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La externalización de servicios en Ceuta ha sido un tema recurrente en los debates sobre el empleo y la economía local. Los sindicatos argumentan que esta práctica puede afectar negativamente no solo a los trabajadores directamente involucrados, sino también a la calidad de los servicios prestados.

Es relevante señalar que la gestión de la limpieza y el mantenimiento urbano es un pilar fundamental para la calidad de vida en Ceuta. Por ello, la falta de personal local en estos trabajos podría repercutir en el estado de la ciudad y en la percepción de los servicios públicos.

A medida que avanza este debate, se espera que Servilimpce atienda las solicitudes de SITA y valore la posibilidad de abrir la bolsa de empleo, promoviendo así una mayor cohesión local y oportunidades para los vecindarios de Ceuta.