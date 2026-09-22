El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmará esta semana en Nueva York una reunión presencial con su homólogo marroquí. Esta cita se enmarca en el contexto de la Asamblea General de la ONU, donde ambos funcionarios abordarán la complicada situación migratoria que afecta a Ceuta.

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En la actualidad, miles de migrantes permanecen en Ceuta, lo que ha llevado a que las autoridades españolas y marroquíes busquen soluciones a un fenómeno migratorio que se ha intensificado en los últimos tiempos. La reunión será clave para discutir posibles medidas de retorno y cooperación respecto a esta crisis.

Se ha informado que en las últimas horas se ha detectado una nueva convocatoria en redes sociales que intenta impulsar un nuevo intento de entrada a Ceuta. Este tipo de actividades complican todavía más la situación de los migrantes que ya se encuentran en la ciudad autónoma.

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El gobierno español, a través de su Ministro de Asuntos Exteriores, espera poder establecer un diálogo constructivo con Marruecos para abordar las raíces y consecuencias de esta crisis migratoria. La colaboración entre ambos países será fundamental para gestionar de manera efectiva la situación en la frontera.

La reunión en Nueva York no solo es un espacio para discutir la situación actual, sino que también se busca fortalecer la cooperación a largo plazo entre España y Marruecos en cuestiones migratorias.

La comunidad de Ceuta se mantiene atenta a los desarrollos de esta reunión, conscientes de que cualquier acuerdo que surja podría tener un impacto directo en la gestión de la migración y seguridad en la ciudad.