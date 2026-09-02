El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta esta madrugada al director general de la Policía, Francisco Pardo, solicitando aclaraciones sobre un informe que implica a Marruecos en la reciente crisis migratoria en Ceuta.

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El informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que ha sido difundido por el medio El Español, sugiere que la «invasión» de Ceuta estuvo guiada por gendarmes marroquíes que actuaron bajo las órdenes de agentes de paisano, con objetivos que van más allá de lo meramente migratorio.

En la misiva, Grande-Marlaska exige saber desde cuándo la Policía Nacional disponía de esta información esencial para que el Gobierno pudiera tomar las decisiones pertinentes respecto a la situación en Ceuta, en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

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El Ministro afirma que, en caso de confirmarse la veracidad del informe, resulta imperativo que dicha información se ponga a disposición del Consejo de Seguridad Nacional, dada su naturaleza en el contexto de la seguridad nacional.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben informar al Ministro del Interior de inmediato», sostiene Grande-Marlaska, enfatizando que las investigaciones judiciales actuales no deben obstaculizar el flujo de información crítico para la seguridad interior.

En conclusión, el Ministro solicita que se le informe a la mayor brevedad sobre la validez de lo publicado, así como de cualquier información adicional que posea la Policía Nacional respecto al tema.