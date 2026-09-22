El ministro del Interior destaca los 105 triajes diarios en el CATE del Tarajal y anuncia el impulso de expedientes para agilizar las devoluciones, fijando un plazo de 12 semanas para los casos de asilo.

CEUTA — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender la «extraordinaria cooperación» con Marruecos como eje principal para gestionar la crisis migratoria generada tras las multitudinarias avalanchas de finales de julio en Ceuta. Sin embargo, en su balance durante la visita a la ciudad autónoma, el titular de Interior ha evitado ofrecer una cifra global y concreta del número total de personas que lograron acceder de forma irregular durante esas jornadas.

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Durante su recorrido por las instalaciones del Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE), ubicado en el Tarajal, el ministro ha tratado de poner orden al marco operativo y legal aplicado a los recién llegados. No obstante, su comparecencia ha dejado abiertas las incógnitas sobre el alcance real del fenómeno, centrándose en el volumen de expedientes procesados y los recursos desplegados para el retorno.

Despliegue de triajes e impulso a la situación de los menores

Para abordar el volumen de llegadas, Grande-Marlaska ha destacado que las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan un ritmo superior a los 105 triajes diarios. Hasta la fecha, las autoridades han completado la identificación de más de 2.500 personas mayores de edad.

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En lo relativo a los menores, la cifra global se sitúa en torno a los 2.400:

1.700 menores han sido identificados tras las entradas del 30 y 31 de julio.

han sido identificados tras las entradas del 30 y 31 de julio. 700 menores constaban ya en los registros de filiación previos a la crisis.

El ministro ha informado de que la pasada semana se iniciaron los triajes específicos de los menores tras la designación de su representante legal por parte de la Ciudad Autónoma —costeada con fondos del Estado—. Interior prevé realizar 50 triajes diarios a menores para agilizar los expedientes de repatriación o reagrupación familiar en Marruecos, siempre que se garantice su seguridad y no existan situaciones de especial vulnerabilidad.

Aplicación del Pacto Europeo y plazos de devolución

Marlaska ha aclarado que a los migrantes llegados desde el 30 de julio se les aplica directamente el procedimiento en frontera previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Este marco fija un plazo máximo de 12 semanas (seis en vía administrativa y seis en vía judicial) para resolver las solicitudes de protección internacional.

El ministro ha enfatizado que el mensaje hacia las redes de tráfico y los propios migrantes es de «tolerancia cero» con la irregularidad:

Sin solicitud de asilo: Retorno y expulsión inmediata.

Retorno y expulsión inmediata. Solicitud denegada: Ejecución automática de la resolución de devolución.

En este sentido, recordó que más de 178 personas que lograron cruzar hacia Algeciras en las primeras semanas fueron interceptadas, ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y posteriormente devueltas a Marruecos.

Por otro lado, se estima que entre 3.000 y 3.500 personas permanecen en asentamientos o en la vía pública fuera de los centros oficiales. Para descongestionar la situación, la próxima semana se instalarán 20 nuevos módulos en el CATE del Tarajal y se reforzará el personal de Extranjería y Policía Científica para la toma de datos biométricos, además de prorrogar las misiones de Frontex (Minerva e Índalo).

La rendija del retorno voluntario y la relación con Rabat

El titular de Interior ha evitado cualquier tono crítico hacia Rabat, asegurando que el país vecino está facilitando activamente tanto el control en la valla como las devoluciones. Según sus datos, de los 174 intentos de entrada registrados en agosto, las fuerzas marroquíes rechazaron 160, logrando acceder solo 14 personas.

Asimismo, Marlaska ha atribuido a esta colaboración el retorno voluntario de más de 6.500 personas a través del paso del Tarajal. Según el ministro, la fluidez en el tránsito de repatriación y la certeza de que no habrá traslados masivos a la península están disuadiendo la permanencia de los migrantes en la ciudad autónoma.