El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado este martes un notable incremento de la actividad delictiva en la ciudad autónoma. Según los datos trasladados por el magistrado, la delincuencia ha experimentado una subida del 60% desde el mes de agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Este repunte de las infracciones penales coincide cronológicamente con la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. De acuerdo con el balance judicial, la comparativa de los meses de agosto y septiembre con los datos registrados en las mismas fechas del ejercicio previo refleja un aumento sostenido de las conductas delictivas en la localidad.

Las declaraciones del máximo responsable del TSJA constatan el impacto de la presión migratoria sobre la seguridad ciudadana y la actividad judicial en la zona, abriendo el debate sobre el refuerzo de medios para atender la situación en la ciudad autónoma.

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