El Congreso de los Diputados debate y vota este martes en la Comisión de Asuntos Exteriores una proposición no de ley impulsada por Vox para forzar al PSOE y a sus socios parlamentarios a pronunciarse de forma expresa sobre la «plena e indiscutible» soberanía española de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía en el norte de África, como los peñones e islas de Chafarinas, Vélez de la Gomera, Alhucemas y Perejil.

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La iniciativa busca que la Cámara Baja condene formalmente las declaraciones de altos cargos del Ejecutivo marroquí que cuestionan la integridad territorial española. En este sentido, la formación encabezada por Santiago Abascal plantea denunciar que las persistentes pretensiones de Rabat resultan incompatibles con el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Asimismo, el texto insta a reafirmar que ningún interés económico, diplomático o de cooperación migratoria debe justificar la ambigüedad o el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez ante las reivindicaciones del país vecino.

Entre las medidas planteadas, el grupo parlamentario propone exigir diplomáticamente a Marruecos una declaración pública e inequívoca de respeto a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. En caso de no producirse, la PNL solicita la suspensión del tratado bilateral, la convocatoria del embajador marroquí en Madrid y la eventual expulsión de este si persisten los ataques a la integridad territorial. Asimismo, el texto aboga por condicionar toda cooperación económica y policial a la aceptación sin excepciones de la devolución de sus nacionales en situación irregular.

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Dado que varios de estos puntos ya formaban parte de una moción debatida y rechazada por el Pleno del Congreso la semana pasada, las previsiones apuntan a que la propuesta de Vox no saldrá adelante tras el rechazo mayoritario de las fuerzas que sostienen al Ejecutivo y sus aliados.