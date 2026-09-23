MADRID.— Las autoridades de Marruecos han trasladado al Gobierno de España su compromiso explícito de colaborar para evitar el repunte de entradas masivas en Ceuta y Melilla, ante las convocatorias de cruce fronterizo difundidas en redes sociales para este miércoles. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a la Cadena SER.

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Albares ha detallado que mantiene contacto directo con su homólogo marroquí y con los canales diplomáticos habituales, desde donde le han asegurado que las fuerzas del país vecino actuarán para contener los flujos en la frontera, replicando el operativo coordinado que ya evitó incidentes durante las alertas del pasado 15 de agosto. Asimismo, Exteriores ha puesto en marcha una campaña informativa orientada a la población marroquí para advertir del riesgo de las redes de desinformación y recalcar que el acceso a las ciudades autónomas no garantiza el traslado a la península ni al resto de Europa.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española se ha referido al anunciado viaje del rey Felipe VI a Ceuta, precisando que la visita se concretará «pronto, en semanas». Albares ha rechazado rotundamente que el desplazamiento requiera el visto bueno de las autoridades del país vecino, asegurando que los Reyes «no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española». En esta línea, ha zanjado que, si bien se mantiene la «cortesía diplomática» con Rabat, «España no habla ni negocia con su integridad territorial».

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