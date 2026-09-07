El presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, se ha reunido hoy en Madrid con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para abordar la situación de los órganos judiciales en Ceuta.

Lee tambien: La Audiencia Nacional retoma las causas judiciales que salpican al PSOE

El encuentro coincide con las recientes entradas masivas por la frontera de los días 30 y 31 de julio. Asistieron también el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y el consejero Alberto Gaitán. Se trataron refuerzos aprobados por el CGPJ, como la incorporación de nuevos magistrados y el refuerzo del servicio de guardia.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Juan Vivas acude al Fórum Nueva Economía en Madrid