El Gobierno del Reino de Marruecos se ha mostrado dispuesto a readmitir a todos los migrantes que accedieron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, incluyendo a los menores no acompañados. A través de un comunicado oficial difundido por la agencia estatal MAP, el Ministerio de Asuntos Exteriores magrebí rechaza rotundamente cualquier responsabilidad en la crisis fronteriza y traslada la culpa del colapso directamente a las decisiones de las instituciones y partidos políticos españoles.

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Reproches a la gestión y la política interna de España

La diplomacia marroquí defiende la vigencia del marco de cooperación firmado con Pedro Sánchez en abril de 2022 y cuestiona por qué el Ejecutivo español no ha ejecutado aún las devoluciones pactadas:

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«¿Por qué no son devueltos los migrantes ilegales, cuando el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos? ¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado insistentemente su retorno? La respuesta a estas preguntas no debe buscarse en Marruecos, sino ante los actores españoles».

Rechazo a ser un «chivo expiatorio»

En la nota oficial, la cancillería magrebí lamenta el uso de la crisis en el debate parlamentario y mediático en España: