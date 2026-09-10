El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse la adjudicación de un contrato de emergencia a Telefónica para instalar internet en cinco puntos de Ceuta. El dirigente considera que el Ejecutivo promociona las entradas irregulares «en régimen de todo incluido».

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido contra el Gobierno central tras publicarse que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha firmado una contratación de emergencia con la compañía Telefónica. El acuerdo busca ofrecer conexión wifi de forma gratuita a los migrantes ubicados en cinco puntos de Ceuta.

Tellado reaccionó manifestando que el Ejecutivo prometió devolver a todos los migrantes que entraran de forma irregular y que, por el contrario, ahora les paga la conexión a internet. A juicio del dirigente del PP, la Administración central primero ignoró las entradas, luego se resignó a ellas y en la actualidad las promociona «en régimen de todo incluido», calificando la actuación del Gobierno como una «desvergüenza estructural».

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La adjudicación directa realizada por el Ministerio a la compañía de telecomunicaciones no contó con licitación previa ni publicación oficial en el portal de Transparencia. La Administración justificó el procedimiento acogiéndose a la normativa de excepcionalidad por razones de urgencia para garantizar el servicio a miles de personas instaladas en campamentos provisionales de la ciudad autónoma.

Este despliegue coincide con los trabajos realizados por la operadora Orange en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde se instaló una antena para reforzar la red. Esta actuación, financiada por el Ejecutivo, incrementa la cobertura móvil y de datos en las instalaciones del centro y en áreas del entorno como la Playa del Trampolín. Desde la compañía informaron que la medida busca asegurar la continuidad y calidad de las comunicaciones en la zona ante la saturación del servicio.