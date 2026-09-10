En el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) existe un evidente malestar por ser señalados como los principales responsables en la gestión de las alertas sobre la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. Tras la desclasificación de 40 informes gubernamentales —que incluyen notas del CNI, del CIFAS y conversaciones de WhatsApp—, fuentes cercanas a la inteligencia estatal defienden su actuación y cuestionan la inacción de los organismos receptores de la información.

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Alertas por WhatsApp y respuestas ante la emergencia

Entre la documentación desclasificada destaca una conversación mantenida el 29 de julio a las 13:52 horas —un día antes de la entrada masiva—, en la que el CNI alertaba directamente a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre llamamientos en redes sociales para asaltar la frontera por mar y por la valla a las 20:00 horas del día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos.

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«Hay dos grupos en redes sociales con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas una idea del alcance de la difusión», advertía el CNI, a lo que el delegado del Gobierno respondió de forma coloquial con la expresión «sus rilas».

Falta de respuesta en el control de fronteras

El malestar del CNI se centra en que solo se les exijan explicaciones a ellos mientras se ignora la falta de reacción de los órganos operativos:

Inacción institucional: No entienden por qué la Delegación del Gobierno no activó protocolos de emergencia inmediatos tras recibir los datos de inteligencia.

No entienden por qué la Delegación del Gobierno no activó protocolos de emergencia inmediatos tras recibir los datos de inteligencia. Falta de respuesta operativa: A las 13:59 horas del mismo 29 de julio, el CNI telefoneó por WhatsApp a la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3) sin obtener respuesta inicial. La contestación posterior del responsable fue: «Perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar».

Desde el CNI se muestran satisfechos con el trabajo de inteligencia realizado antes de la crisis y consideran injusto que el foco de la responsabilidad recaiga sobre quienes emitieron los avisos en lugar de sobre quienes debían ejecutarlos en frontera.