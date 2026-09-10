El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido de forma directa para blindar el discurso de su formación tras la desclasificación de los informes sobre la crisis migratoria de Ceuta. En un movimiento poco habitual, el líder de la oposición envió este jueves un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con sus presidentes autonómicos para exigirles «prudencia» y disciplina de voto alrededor de la estrategia fijada por la dirección nacional en Génova.

Lee tambien: Graban a dos inmigrantes en Ceuta explicando cómo colocaron trampas rocosas en un acantilado para frenar a los militares

Una «voladura controlada» y el factor Ayuso

Desde la cúpula del PP sostienen que la difusión selectiva de documentos por parte del Ejecutivo responde a una maniobra preventiva para amortiguar el impacto de futuras revelaciones:

Lee tambien: Feijóo exige «prudencia» y coordinación a los barones del PP tras la desclasificación de los informes sobre Ceuta

«[La desclasificación es] una voladura controlada que anticipa que van a salir más cosas todavía desconocidas».

Diversos dirigentes territoriales coinciden en que la llamada al orden de Feijóo tenía como destinataria principal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la única voz del partido que ha marcado distancias con el argumentario oficial.

Mientras Feijóo mantiene una postura de cautela respecto a las relaciones internacionales, Ayuso llegó a afirmar abiertamente este lunes que «si fuera presidenta, rompería relaciones con Marruecos», una medida drástica que la dirección del PP rechaza aplicar para evitar fisuras en la política exterior de Estado.