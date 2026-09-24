El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido recientemente una reunión del Comité de Situación de Ceuta, donde se discutió la actual crisis migratoria que enfrenta la ciudad, tras las avalanchas de finales de julio.

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En este encuentro, Torres presentó cifras alarmantes, apuntando a que desde el 10 de agosto, se han registrado más de 7.000 retornos voluntarios a Marruecos, con un total de 7.099 personas que decidieron regresar a su país debido a la falta de alternativas en Ceuta. El mensaje que parece prevalecer entre los inmigrantes es claro: en Ceuta no hay futuro, lo que ha llevado a muchos a desistir y regresar.

Los retornos no se consideran expulsiones, dado que solo 364 de esos casos fueron tratados como tales. Este total de 7.553 personas que han regresado a Marruecos desde el inicio de la crisis refleja una tendencia preocupante en la que cada día se encuentran más personas volviendo, con cifras que varían entre 150 y 200 inmigrantes diarios.

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Una parte del proceso de retorno implica un sistema de triaje, donde se clasifican a los inmigrantes, y un número considerable de ellos decide no solicitar protección internacional. En estas circunstancias, se informa que se procede automáticamente al expediente de devolución, contribuyendo así al volumen de retornos observaron en la región.

El ministro Torres también trató la situación de aquellos que buscan asilo, aclarando que el tiempo máximo para procesar estas solicitudes es de doce semanas, aunque se están implementando medidas para reducir este plazo. Torres destacó que el objetivo sigue siendo el de trabajar en conjunto con las autoridades locales para asegurar la correcta gestión de la situación migratoria en Ceuta.

En cuanto a los menores no acompañados, Torres indicó que hay un total de 2.383 registrados, y que la prioridad del Gobierno es su reagrupación familiar, foco que se ha logrado en 54 casos. El objetivo es resolver los expedientes para asegurar que los menores sean trasladados de manera adecuada en coordinación con el consulado de Marruecos.