Cuatro mujeres de Ceuta han logrado reunirse con el ministro en la Delegación del Gobierno, donde han planteado sus inquietudes sobre la situación de las playas locales.

Lee tambien: Gobierno de Ceuta instala boyas en la playa del Tarajal

Durante el encuentro, el ministro Torres les ha asegurado que las medidas necesarias serán implementadas para garantizar que las playas de la ciudad estén limpias y desalojadas antes del 15 de octubre.

Esta promesa se produce en un contexto en el que los ciudadanos han expresado su preocupación por el estado actual de las costas ceutíes.

Lee tambien: Mariano Navone elimina a Novak Djokovic en primera ronda del US Open en un revés histórico

Las autoridades locales han subrayado la importancia de mantener las playas en óptimas condiciones, especialmente en las fechas cercanas al final de la temporada turística.

El compromiso verbal del ministro se considera un paso positivo por parte de los representantes ceutíes, quienes esperan que se cumpla lo prometido.

A medida que se acerca la fecha señalada, la comunidad local estará atenta a los avances en las labores de limpieza y adecuación de las playas.