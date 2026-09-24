La Ciudad Autónoma ha reforzado el control de las infracciones urbanísticas mediante un protocolo de actuación coordinado entre la Policía Local, la Consejería de Urbanismo y la empresa municipal Obimace.

El objetivo de esta medida es detectar y actuar con rapidez ante obras que se ejecuten sin la correspondiente licencia, garantizando así el cumplimiento de la normativa urbanística vigente en Ceuta.

Este nuevo enfoque busca agilizar las acciones necesarias para abordar estos incumplimientos de manera eficiente, garantizando la integridad del urbanismo en la ciudad.