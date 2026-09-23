Agentes de la Guardia Civil han interceptado a un grupo de 15 inmigrantes que intentaba abandonar Ceuta en una embarcación con destino a la Península. Este suceso se suma a una serie de incidentes similares que han tenido lugar en las últimas semanas, tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

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Los agentes del Servicio Marítimo lograron abortar la trayectoria de la embarcación recreativa a cinco millas de Punta Almina. Procedieron a interceptar a todos los ocupantes, incluyendo al que se identificó como patrón de la nave, según han confirmado fuentes del caso.

Durante el verano, la Benemérita ha llevado a cabo múltiples detenciones de embarcaciones que intentan realizar trayectos a la Península. Estas embarcaciones suelen estar llenas de personas que cruzaron el espigón del Tarajal durante las operaciones masivas de finales de julio.

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El comercio ilícito relacionado con estas salidas clandestinas ha aumentado notablemente. Existiendo quienes lucran con las travesías marítimas, facilitando pases clandestinos, utilizando documentos ajenos para las salidas de los simuladores o alquilando viviendas para alojar a los inmigrantes.

Datos del CENIF de la Policía Nacional indican un crecimiento en las escapadas ilegales desde Ceuta hacia la Península. Entre el 30 de julio y el 19 de agosto, se registró la llegada a Cádiz y Málaga de 148 inmigrantes a bordo de 29 embarcaciones.

Las cifras reflejan tanto a aquellos inmigrantes que han llegado a la Península y retornado voluntariamente, como aquellos que han salido sin intención de regresar. Estos datos son una muestra del movimiento de organizaciones que facilitan el tráfico clandestino de personas desde la ciudad autónoma hacia la costa andaluza.