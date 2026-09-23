La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la implementación de un conjunto de acciones legales para frenar el proyecto de un campamento temporal de inmigrantes que se planea instalar junto al Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal en Ceuta.

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CSIF sostiene que la ubicación elegida para el campamento no solo ignora principios fundamentales de seguridad penitenciaria y prevención de riesgos laborales, sino que también infringe normativas sobre infraestructuras estratégicas y defensa nacional.

El sindicato ha presentado un escrito ante la Autoridad Funcional del Mando Único de Ceuta, solicitando la paralización inmediata de las obras, basándose en la legislación vigente que protege a los empleados públicos de situaciones de riesgo grave.

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CSIF advierte que la instalación de un asentamiento masivo al lado de la prisión incrementa significativamente el riesgo de intrusiones y de introducción de elementos prohibidos en la instalación penitenciaria, afectando la seguridad de la misma.

Asimismo, el sindicato ha señalado que la actuación no cuenta con la necesaria evaluación de riesgos laborales ni con la consulta previa al Comité de Seguridad y Salud Laboral, lo que agrava aún más la situación.

Por otro lado, CSIF también ha indicado que, si se avanzan las obras, interpondrán una demanda en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicitando medidas cautelarísimas para evitar daños irreparables en la seguridad del centro.