Los médicos residentes del Hospital de Ceuta se encuentran en pie de guerra debido a la problemática del uso que se les está dando en el área de Urgencias. La totalidad del colectivo ha decidido presentar un escrito a la Dirección Médica en el que solicitan una reorganización de las guardias que les están siendo asignadas.

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En el escrito, los residentes argumentan que estas guardias deberían corresponder a facultativos especialistas adjuntos, y no ser cumplidas por ellos, lo que consideran una práctica de utilización de «mano de obra barata».

Este conflicto pone de relieve la situación laboral de los médicos en formación en Ceuta, quienes se sienten presionados y despojados de sus legítimas funciones formativas por las exigencias del sistema de salud local.

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Los residentes demandan así que se lleve a cabo una revisión de los criterios de asignación de guardias, para garantizar que las responsabilidades que se les imponen sean las adecuadas a su nivel de formación y experiencia.

La acción colectiva de los jóvenes médicos resalta la importancia de escuchar sus voces en un sistema que, en ocasiones, prioriza la disponibilidad de recursos por encima de las necesidades educativas y de formación profesional.

El conflicto aún está en desarrollo, y se espera que la Dirección Médica responda a las solicitudes planteadas por los residentes en los próximos días.