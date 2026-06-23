La concursante se alza con el triunfo en la final de ‘MasterChef 14’ frente a su amiga Annie tras trece semanas de competición y completa el histórico de vencedores del formato

La décimo cuarta edición de ‘MasterChef’ ya tiene ganadora. Camilla se ha coronado como la vencedora de ‘MasterChef 14’ en Televisión Española tras imponerse en un reñido duelo final a su amiga Annie. La última entrega del programa de TVE, emitida este lunes tras trece semanas de concurso, comenzó con Camilla, Annie, Chambo y Carlota como los cuatro aspirantes que optaban a las dos chaquetillas que daban acceso al duelo definitivo. Por tercera edición consecutiva, la final del formato de La 1 ha enfrentado a dos mujeres en su última prueba, siendo finalmente Camilla quien ha logrado la victoria y ha cumplido su gran sueño.

El triunfo en el programa reporta a Camilla el trofeo del espacio televisivo, la publicación de su propio libro de recetas, un Máster en Cocina, Técnica y Producto en el Basque Culinary Center y un premio de 100.000 euros en metálico. La subcampeona, Annie, ha obtenido un Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce en el mismo centro, mientras que Carlota ha quedado en tercera posición, consiguiendo un curso de especialización de cinco semanas de duración. Con este resultado, Camilla Angelucci se suma a la lista histórica de ganadores de ‘MasterChef España’ junto a Juan Manuel Sánchez, Vicky Pulgarín, Carlos Maldonado, Virginia Naranjo, Jorge Brazález, Marta Verona, Aleix Puig, Ana Iglesias, Arnau París, María Lo, Eneko Fernández, Ángela Gimeno y Gabriela Hinojosa.

El camino hacia la victoria se inició con el clásico reto de seguir al chef, donde los cuatro aspirantes debieron replicar un plato de alta cocina inspirado en una crema de verduras ideado por Oriol Castro, chef con tres estrellas Michelín. La prueba requería elaborar ocho cremas de diferentes verduras con textura de gel para componer un cuadro de ocho colores. A pesar de que Camilla se mostró desorientada durante el cocinado y de que Pepe Rodríguez admitió que no confiaba en ella, su resultado final fue el más parecido al del chef invitado. La cata, que contó con la presencia de Mariló Montero como ganadora de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’, determinó que Camilla se hiciera con la primera chaquetilla de la noche.

La segunda plaza para el duelo final se decidió en el restaurante de Quique Dacosta en Denia. Carlota, Chambo y Annie se encargaron de reproducir un menú de seis platos de alta complejidad, asumiendo dos elaboraciones cada uno. Mientras Annie y Carlota sacaron adelante sus propuestas, Chambo acusó la presión y los nervios cometiendo múltiples errores, lo que obligó al propio Quique Dacosta a intervenir en el primer plato para entregar unos panes de brioche y provocó que dos elaboraciones del segundo no salieran. Chambo quedó clasificado en cuarto lugar, sin opción a los premios del Basque Culinary Center. Los jueces Pepe, Marta y Jordi otorgaron la segunda chaquetilla a Annie, quien se mostró muy emocionada al recordar a sus padres, mientras que Carlota se consolidó en el tercer puesto.

El duelo final enfrentó a Camilla y Annie con un menú compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, evaluado por los jueces tradicionales y el chef invitado Joan Roca, poseedor de tres estrellas Michelín. Annie diseñó una propuesta de homenaje a las personas importantes de su vida, integrada por una menestra de verduras con tapa de patatas a la riojana, lomo de ciervo y un postre de espuma de chocolate con ganache de stracciatella, gel de menta y bizcocho de sifón de almendra. Camilla, por su parte, estructuró su menú en torno a los lugares de su vida, sirviendo un sashimi de mero con guisante y crujiente de arroz, unos ñoquis rellenos de ricotta y parmesano con crema de setas y corteza de queso, y una versión de mel y mató de postre. Tras recibir ambas finalistas el reconocimiento de Jordi Cruz y el resto del jurado por el nivel exhibido, Pepe Rodríguez anunció el nombre de Camilla como la ganadora definitiva de la edición.