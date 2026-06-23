El presentador revela las conversaciones que mantuvo con Atresmedia tras la sentencia del Tribunal Supremo en 2019 y el contrato que le ofreció Paolo Vasile

Christian Gálvez ha revelado los entresijos que rodearon el final de las emisiones del concurso ‘Pasapalabra’ en Telecinco durante el año 2019. En un momento en el que el formato se encuentra de plena actualidad por las modificaciones introducidas en su prueba final en Antena 3, el comunicador ha desglosado cómo vivió la suspensión inmediata del espacio televisivo dictada por el Tribunal Supremo. Gálvez ha confesado que, pese a mantener conversaciones con Atresmedia para continuar al frente del programa, optó por permanecer en Mediaset por motivos de fidelidad y gratitud, respaldado asimismo por una propuesta económica del entonces consejero delegado del grupo, Paolo Vasile.

El cese de ‘Pasapalabra’ en Telecinco se produjo en octubre de 2019, después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación interpuesto por Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Dicha resolución judicial, vinculada al contrato suscrito con la productora ITV Global Entertainment por los derechos de emisión, obligó a la cadena a suspender el programa de forma inmediata. Christian Gálvez, que estuvo al frente del concurso durante casi 13 años, ha recordado en el podcast ‘Lo que tú digas’, conducido por Álex Fidalgo, que se quedó sin el espacio «de la noche a la mañana» y en un escenario de «secretismo y mucha prudencia».

El presentador ha reconocido que experimentó una intensa «sensación de pérdida», agravada por la imposibilidad de despedirse de la audiencia o de explicar lo sucedido debido al estricto acatamiento del dictamen judicial, que no permitió ejecutar ninguna emisión adicional. Gálvez ha admitido que en aquel momento desconocía muchos de los entresijos de la situación y si existían opciones reales de revertir la suspensión. Dado que su contrato con Mediaset finalizaba en febrero y la sentencia se dictó en octubre, el profesional llegó a plantearse la opción de que la empresa prescindiera de sus servicios, asegurando que «se tambalearon los cimientos» de su vida profesional.

Las negociaciones con Atresmedia y la oferta de Paolo Vasile

Durante este periodo de incertidumbre, se produjeron contactos entre el conductor y Atresmedia, grupo audiovisual que recuperó los derechos de ‘Pasapalabra’ en 2020 tras haberlo emitido previamente entre los años 2000 y 2006. Aunque existió la posibilidad de seguir siendo el rostro del concurso en la cadena rival, Gálvez decidió rechazar la propuesta. Según sus declaraciones, influyeron en su decisión los principios de fidelidad y gratitud hacia Mediaset, donde en ese instante ejercía como conductor del espacio ‘El Tirón’ dentro del programa ‘Sálvame Banana’.

A los motivos de vinculación institucional se sumó una contraoferta laboral. El presentador ha confirmado que Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España en aquella época, le ofreció una renovación contractual con unas condiciones económicas que se situaban «muy por encima» de lo que él mismo esperaba. Paralelamente, el comunicador ha señalado que llegó a su conocimiento que Atresmedia manejaba otras alternativas y disponía de «planes B» para la conducción del formato, circunstancia que le llevó a optar por no arriesgar su posición.

Cinco años después de aquellos acontecimientos, Gálvez afirma no arrepentirse «absolutamente de nada» de la determinación adoptada, puesto que su continuidad en el grupo de Fuencarral le permitió conocer a su actual pareja, Patricia Pardo, a quien define como la mujer de su vida. Respecto al desempeño actual de ‘Pasapalabra’ en Antena 3, el antiguo conductor ha calificado a Roberto Leal como «un profesional como la copa de un pino», a pesar de reconocer que no ha realizado un seguimiento del concurso en su nueva etapa.

El formato original ha regresado a la primera línea de la actualidad televisiva debido a los cambios estructurales aplicados en Antena 3. Después de que una resolución del Tribunal Supremo obligara a suprimir la histórica prueba de ‘El Rosco’, la cadena de Atresmedia ha sustituido este bloque por una nueva sección denominada ‘AlaZ’. En su debut oficial el pasado viernes, este tramo final del concurso obtuvo el respaldo de la audiencia al registrar una cuota de pantalla del 28%.