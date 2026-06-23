La quinta entrega de la franquicia de Pixar supera todas las expectativas con 160 millones en Estados Unidos y se convierte en el mejor estreno del año en el mercado norteamericano

La esperada producción cinematográfica ‘Toy Story 5’ ha cumplido con las previsiones más optimistas tras su reciente estreno en cines. La quinta entrega de la célebre franquicia de animación ha completado su primer fin de semana en las salas con una recaudación global de 312 millones de dólares en el mercado internacional. El largometraje, que se posicionaba como uno de los títulos más esperados de la temporada estival, ha aprovechado la ausencia de competencia directa en la cartelera para consolidar un inicio sumamente favorable tanto en el box office estadounidense como en el resto de los territorios donde ha iniciado su explotación comercial.

El rendimiento económico de la cinta dirigida por Andrew Stanton ha resultado especialmente notable en suelo estadounidense, donde ha obtenido 160 millones de dólares durante sus primeros días de exhibición. Con esta cifra, el proyecto se sitúa formalmente como el debut más exitoso de la industria de Hollywood en Estados Unidos en lo que va de año 2026, posicionándose por delante de futuros lanzamientos de gran envergadura como ‘La Odisea’ o ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Hasta la fecha, la mejor marca anual en el mercado norteamericano correspondía a ‘Super Mario Galaxy’, que registró 131,7 millones de dólares en su estreno. La secuela inspirada en el personaje de Nintendo es la única producción que ha conseguido superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en 2026, un hito que, según las proyecciones actuales, podría replicar ‘Toy Story 5’. El resultado de este último filme mejora los datos de su predecesora, ‘Toy Story 4’ (2019), cuya recepción comercial de salida se fijó en 120 millones de dólares.

A los ingresos generados en Norteamérica se suman otros 152 millones de dólares procedentes del circuito internacional, configurando el montante acumulado de 312 millones con el que la distribuidora mitiga cualquier riesgo de balance financiero negativo. Los analistas del sector estiman que el presupuesto de producción de ‘Toy Story 5’ se encuentra en una horquilla de entre 200 y 250 millones de dólares, una cantidad que no incluye las partidas destinadas a las campañas de marketing promocional. Bajo estos parámetros económicos, el estudio Pixar y la compañía Disney comenzarán a percibir beneficios directos una vez que el largometraje consiga rebasar el umbral de los 500 millones de dólares en la taquilla global.

La saga original creada por John Lasseter acumula una trayectoria de más de tres décadas en los cines. En términos agregados, las cuatro primeras películas de la franquicia han generado una recaudación superior a los 3.000 millones de dólares en todo el mundo, un recorrido comercial que se ha visto respaldado por el reconocimiento de la industria cinematográfica a través de 11 nominaciones y tres estatuillas en los Premios Óscar. El éxito financiero de esta quinta entrega coincide con una recepción general favorable por parte de la crítica especializada, que ha otorgado al filme valoraciones mayoritariamente positivas.

Este logro comercial refrenda la estrategia de contenidos de Disney y Pixar, orientada a la explotación de sus licencias más consolidadas mediante la producción de secuelas. Esta tendencia metodológica cuenta con precedentes recientes de gran facturación, como ‘Del revés 2’, que finalizó su trayectoria con 1.699 millones de dólares recaudados, o ‘Zootrópolis 2’, cuyo recorrido en las salas de cine concluyó en el entorno de los 1.900 millones de dólares. De cara a los próximos años, ambas corporaciones tienen planificado dar continuidad a este modelo de negocio con los lanzamientos programados de ‘Los Increíbles 3’ para el año 2028 y de ‘Coco 2’ de cara al año 2029.